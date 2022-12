La morte di Nino e Francesca. Possibile svolta: fermato un ragazzo siciliano, con problemi psichici

La morte di Nino Calabrò 26 anni di Milazzo e Francesca Di Dio, la sua fidanzata 20enne di Montagnareale, è un mistero. La Polizia inglese mantiene il massimo riserbo su quanto possa essere accaduto in un appartamento di Thornaby Road, a Thornaby-on-Tees, cittadina di poco meno di 25.000 abitanti, nella contea del North Yorkshire.

L’unica informazione certa è che nel pomeriggio di mercoledì 21 dicembre, i corpi di un uomo ed una donna sono stati trovati privi di vita a quell’indirizzo. Il resto è nebbia. In Sicilia, a Montagnareale, Barcellona e Milazzo, comunità dove i due giovani sono cresciuti e ora sotto shock, nella mattinata di ieri, giovedì 22 dicembre, si è subito diffusa la notizia che i due ragazzi erano morti, gettando amici e parenti nella disperazione.

La polizia inglese non ha dato informazioni sull’identità delle due persone trovate morte in quell’appartamento, come non è stato spiegato come sarebbero morte. Le forze dell’ordine britanniche hanno però fatto sapere che è stato fermato un 21enne, sospettato di aver commesso il delitto.

Secondo indiscrezioni, ancora tutte da confermare, il giovane fermato potrebbe essere un coinquilino o un ex coinquilino di Nino di 21 anni, palermitano, alle prese con problemi psichici. Secondo quanto riporta l’agenzia Ansa, potrebbe aver assassinato la coppia a colpi di martello.

“Siamo disperati, non pensavamo potesse mai accadere una cosa del genere, – dichiara sempre all’Ansa Anna Niosi madre di Francesca Di Dio – mia figlia era una ragazza solare, gentile e molto generosa. Amava il suo ragazzo ed era venuta qui in Inghilterra per trovarlo e stare con lui e poi sarebbe tornata presto a casa. Siamo in Inghilterra ma ancora non sappiamo nulla dagli investigatori su quanto accaduto. Stiamo andando proprio a parlare con loro e ci incontreremo anche con i genitori del ragazzo”.