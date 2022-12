Capo d’Orlando – I mercatini natalizi al plesso scolastico di Furriolo

Piccoli e grandi doni, realizzati a mano, anche con materiale da riciclo e poi dolci fatti in casa, biscotti e caramelle per tutti i gusti confezionati con cura ed esposti nel grande atrio del plesso scolastico di Furriolo a Capo d’Orlando, per il mercatino di Natale della scuola, giunto alla sua seconda edizione. Li hanno realizzati gli studenti, insieme ad insegnanti e genitori, sotto il coordinamento della dirigente Rita Troiani. Il ricavato, che verrà gestito dal comitato genitori, sarà in parte destinato ad un progetto di beneficenza e, in parte, resterà a disposizione di tutti i bambini per finanziare l’acquisto di materiali per la didattica. Grande partecipazione di adulti e piccini all’iniziativa che ieri è culminata nel concerto allestito dagli studenti della scuola media.