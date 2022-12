Patti, doni per i piccoli degenti del “Barone Romeo”. Iniziativa dell’associazione “Vivere Insieme Basicó”

All’Ospedale Barone Romeo di Patti, l’Associazione “Vivere Insieme Basicò” ha portato i regali ai bimbi ricoverati. Un momento per far sentire anche il calore delle festività anche ai piccoli degenti del nosocomio pattese che non potranno trascorrere il Natale a casa.

“Vogliamo regalare un sorriso ai bambini che in questo periodo dell’anno così particolare si trovano a dover affrontare un ricovero. Arrivati lì abbiamo subito stretto amicizia con la nostra “amica” Julia che ci ha aiutati anche nella consegna dei regali ai più piccolini.” ha detto la presidente dell’associazione Rossella Biondo.

“Ringraziamo il dottore Gaetano Crisà e la dottoressa Caterina Cacace che ci hanno permesso di vivere questo momento di gioia. Un ringraziamento speciale va comunque a tutto il personale sanitario e un grazie immenso a tutti coloro che hanno deciso di donare i giocattoli per questa iniziativa.” Conclude la presidente.