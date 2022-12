Sinagra – L’azienda “Bukyko Gioielli” ha rappresentato la Sicilia all’expo “Artigiano in Fiera 2022” a Rho

Un po’ di Sicilia all’expo “Artigiano in Fiera 2022”, tenutasi a Rho, in Lombardia, dal 3 all’11 dicembre. A rappresentare l’isola l’azienda “Bukyko Gioielli”, con sede a Sinagra. Presenti in terra lombarda la titolare, Renata Biro e il responsabile delle vendite Maurizio Astone.

Una bellissima esperienza per l’azienda sinagrese, nata nel 2017, specializzata nella manifattura di gioielli in pregiatissimo vetro, dal design originale e dal carattere inconfondibile italiano.

“Ringraziamo la Regione Siciliana – dicono dall’azienda – per le attività produttive, per averci scelto a rappresentare l’artigianato siciliano all’evento l’Artigiano in Fiera 2022 Rho Milano.

