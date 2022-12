Secondo successo consecutivo per la Infodrive Capo d’Orlando, battuta Ragusa 69-57

Seconda vittoria consecutiva per l’Infodrive Capo d’Orlando, che ieri sera all’Infodrive Arena ha battuto la Virtus Ragusa 69-57 nel recupero dell’ottava giornata del Girone B del campionato di Serie B.

Con questa vittoria l’Orlandina sale a quota 10 punti in classifica, a pari punti con Monfalcone, Petrarca Padova e Basket Brianza. Questi ultimi saranno i prossimi avversari dei ragazzi di coach Robustelli, sabato sera in trasferta alle ore 20:50, nell’ultima gara del 2022.

Una gara mai in discussione con l’Infodrive che scappa via al rientro dagli spogliatoi ed amministra nell’ultimo quarto, portando a casa il secondo successo in fila, grazie ai 21 punti di Vecerina, agli 11 di Sandri ed ai 10 di Passera e Baldassarre.