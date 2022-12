Naso – Festa grande per i 100 anni di Nonna Rosaria

Giornata di festa a Naso, con l’intera comunità che ha festeggiato una nuova centenaria. Si tratta di Rosaria Lo Presti Costantino, nata il 14 dicembre di 100 anni fa, proprio nel centro nebroideo.

Nonna Rosaria ha spento 100 candeline insieme ai suoi cari: può contare su 9 figli e 36 tra nipoti e pronipoti. Purtroppo non tutti hanno potuto essere presenti, ma Rosaria è stata omaggiata a dovere in un giorno così speciale.

“Come Sindaco ed anche come cittadino di Naso, – dichiara il primo cittadino Gaetano Nanì – sono orgoglioso ed emozionato per la ricorrenza odierna del centenario della signora Lo Presti. Mamma e nonna esemplare ha dato dimostrazione, nella sua vita, di perseveranza, equità e giustizia verso la sua famiglia e verso tutte quelle persone che la conoscono e che oggi la tributano per quello che ha dato, con amore, a coloro che ha accanto, dispensando, con saggezza, consigli e moniti per vivere sempre con serenità. Oggi nonna Rosaria dimostra che donare è sempre meglio che ricevere e rende le persone felici, seppur affrontando sacrifici e scalando montagne.

Un ringraziamento alla famiglia che le sta accanto, figli e nipoti che la fanno vivere nel contesto migliore che possa esserci. Come amministratore cercheremo sempre di essere alla sua altezza e di prenderla come esempio per rapportarci con i nostri concittadini.”