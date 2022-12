Sant’Agata Militello, palo a rischio caduta sul lungomare

Pericolo a Villa Bianco a Sant’Agata di Militello, dove nei pressi di un noto ristorante, un palo della pubblica illuminazione si è pericolosamente inclinato nella tarda mattinata di oggi, forse a causa del forte vento e della pioggia.

Sul posto gli agenti della Polizia locale. Da quanto appreso il tratto sarebbe stato interdetto al transito dei mezzi.

L’amministrazione comunale sta già provvedendo a reperire una ditta di manutenzioni per un intervento d’urgenza.

Aggiornamento ore 15:45: il palo in bilico è stato rimosso e poggiato nell’aiuola di Villa Bianco, in sicurezza. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di S. Agata di Militello, e le ditte Coriel e SOS Strade per eseguire il disancoraggio e la messa in sicurezza del palo. Il tratto è stato riaperto al traffico veicolare.