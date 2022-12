Torna a tremare la terra in Sicilia. Dopo il terremoto di magnitudo 4.6 avvertito in provincia di Messina la scorsa domenica, questa sera è stato registrata una scossa di magnitudo 4.1 con epicentro a Mazzarrone, in provincia di Catania.

Il terremoto si è verificato alle 21.25 ed è stato avvertito nelle province del Sud-Est dell’isola. L’ipocentro è stato localizzato a una profondità di circa 10 chilometri. Al momento non risultano segnalazioni di danni a cose o persone.