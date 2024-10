Barcellona Pozzo di Gotto: Facciamo valere le cose che contano, il convegno organizzato dalla DC – Video

Sono stati tanti i temi trattati durante il convegno organizzato dalla Democrazia Cristiana alll’Auditorium San Vito di Barcellona Pozzo di Gotto.

Un evento a tutela dell’ambiente e dell’agricoltura strizzando l’occhio allo sviluppo sostenibile.

Tra gli argomenti il cambiamento climatico, la crisi idrica che sta mettendo in ginocchio in particolare modo il sud, la biodiversità, la crisi degli agricoltori e degli allevatori, la produzione di prodotti tipici e la loro commercializzazione e in tutto questo si è fatto appello alla politica per trovare delle soluzioni per ritornare ad investire sull’agricoltura e sull’ambiente.