Bimba di 14 mesi in crisi respiratoria. I carabinieri la soccorrono

I Carabinieri della Stazione Palermo Borgo Nuovo, percorrendo via Evangelista Di Blasi, hanno notato nel traffico, una donna arrestare il veicolo, scendere rapidamente e chiedere aiuto poiché la figlia, di soli 14 mesi, aveva difficoltà respiratorie.

I militari sono tempestivamente intervenuti in soccorso della piccola e hanno praticato la necessaria manovra che consentiva alla bimba di riprendere una normale respirazione, constatando che l’ostruzione delle vie respiratorie era causata da un grumo di latte.

Personale del 118 intervenuto sul posto, dopo aver visitato la bambina, vigile e in buone condizioni, ha rilevato che il problema era già stato risolto con l’appropriato intervento degli operanti. La madre non ha ritenuto necessario far trasportare la bambina in ospedale.