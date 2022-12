Bomba d’acqua a Barcellona P.G., Terme Vigliatore e Rodì Milici. Strade allagate

La grande tempesta era annunciata, come previsto dall’allerta meteo. Aveva evidenziato un quadro meteorologico critico, anche nel messinese. Particolarmente colpita la zona del barcellonese.

A Terme Vigliatore si presta particolarmente attenzione nella zona collinare: la saia Rosa si è ingrossata e l’acqua piovana sta invadendo la via degli Ulivi, dove stanno già intervenendo i tecnici del comune per risolvere al meglio la situazione, per non assistere a ciò che si è verificato nel mese di agosto del 2020. Anche a Barcellona Pozzo di Gotto e Rodì Milici si verificano numerose strade allegate.

La zona di Calderà è totalmente allagata, i cittadini sono particolarmente preoccupati, per il rischio di vedere le loro case invase dall’acqua piovana.

L’emergenza proseguirà per tutta la giornata di oggi.

Notizie in aggiornamento

Angela Serena Lo Conti