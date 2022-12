Trenitalia: dall’11 dicembre la nuova offerta di treni intercity e regionali con promozioni e le corse sullo Stretto

Confermata l’offerta degli intercity giorno e notte che collegano Roma e Milano alla Sicilia. Previste 32 corse dei mezzi veloci di Blujet fra Messina e Villa San Giovanni che garantiscono quotidianamente la coincidenza con le 14 Frecce in arrivo e in partenza da Villa San Giovanni e con gli Intercity che partono da Reggio Calabria per una migliore connessione nave-treno verso il Centro ed il Nord Italia. Questi alcuni passaggi della “Winter Experience 2022”, la nuova offerta invernale, al via da domenica 11 dicembre presentata a Milano da Luigi Corradi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia (capogruppo di settore del Polo Passeggeri del Gruppo FS).

Per chi sceglie la Sicilia come meta per trascorrere le vacanze di Natale, confermata l’intera offerta degli Intercity Giorno dalla Sicilia alla capitale e degli Intercity Notte che collegano Roma e Milano alla Sicilia. Chi vorrà viaggiare di notte diretto in Sicilia potrà scegliere i servizi letto Excelsior (carrozza letto dotata di cabine con wc e doccia) anche su Intercity Notte Milano–Siracusa oltre che su Roma-Siracusa. In tutti i treni Intercity Notte, inoltre, sarà previsto un servizio per cena a bordo.

32 le corse dei mezzi veloci di BluJet (Gruppo FS Italiane) fra Messina e Villa San Giovanni che garantiscono quotidianamente la coincidenza con le 14 Frecce in arrivo e in partenza da Villa San Giovanni, che proseguono per Roma, Milano, Torino e Venezia, e con gli Intercity che partono da Reggio Calabria e proseguono il viaggio fino a Roma, Milano e Torino, per una migliore connessione nave-treno.

Per quel che riguarda i treni regionali, in accordo con la Regione, committente del servizio, c’è un’offerta pensata per soddisfare le esigenze di lavoro, studio e turismo per visitare luoghi di alto valore culturale e paesaggistico nel comfort dei treni regionali Pop – 25 quelli già in circolazione in Sicilia – e dei nuovi treni diesel-elettrici Blues, in arrivo nei prossimi mesi sui binari dell’isola.

Si confermano i servizi combinati, che supportano la mobilità di chi sceglie il treno per i propri spostamenti: dal Fontanarossa Airlink, al Taormina Link, dai collegamenti con la Circumetnea a quelli per raggiungere la Valle dei Templi.

Grande attenzione per i bambini ed il trasporto degli animali.

Infine ci sono viaggi per un mese previsti anche per tutta la Sicilia con la promo “Full” pensata in particolare per chi si muove per ragioni di lavoro e offerte come la promo “Weekend Insieme”, “Italia in Tour” e “Viaggia con Me”.