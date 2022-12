Trapani, ancora droga sulla spiaggia. Trovato un panetto di hashish da 670 grammi

Ancora droga che arriva dal mare. Almeno così sembra. I Carabinieri della Stazione di Campobello di Mazara nel trapanese hanno rinvenuto, sulla battigia del Lungomare Tre Fontane, un panetto di sostanza stupefacente tipo hashish del peso di 670 grammi circa. I militari dell’Arma, avvisati da un passante, che ha notato lo strano involucro sulla battigia, hanno sequestrato la droga. Gli investigatori sono a lavoro, per capire la provenienza dello stupefacente.

Lo scorso 23 settembre, un altro plico era stato trovato dai carabinieri di Castellammare del Golfo sul bagnasciuga della spiaggia di Cala Mazzo di Sciacca. Conteneva 40 panetti di hashish, ben sigillati, per un peso complessivo di 4 chilogrammi. Anche in quella circostanza i militari dell’Arma erano stati allertati da alcuni bagnanti.

I panetti erano stati imballati allo stesso modo di quelli contenuti nei più consistenti pacchi di droga spiaggiati e rinvenuti negli ultimi anni. Nel 2021 nella sola provincia di Trapani erano stati 6 i ritrovamenti: Pizzolungo, sulla spiaggia nei pressi dell’aeroporto di Birgi e di nuovo a Tre Fontane per un totale di oltre 150 kg di droga.

Ma il mistero della droga che arriva sulle spiagge dell’Isola non riguarda solo Trapani. Il 20 gennaio 2021 un grosso carico di hashish fu ritrovato sul litorale di Torrenova: furono recuperati e sequestrati dalla guardia di finanza 600 panetti, in tutto 30 kg. Erano avvolti con cura nel cellophane, con del nastro adesivo per renderli impermeabili. Un anno prima, il 9 gennaio 2020 i poliziotti del commissariato di Capo d’Orlando, insieme agli uomini della Guardia Costiera, trovarono sulla spiaggia di Santa Carrà, 38 kg di hashish. Il giorno prima a Marsala i carabinieri avevano trovato sulla battigia in località Sbocco un pacco che conteneva 30 chili di hashish. Il due gennaio 2020 altri 30 chili di hashish furono trovati e sequestrati a Belìce di mare, frazione di Castelvetrano. Il primo gennaio 2020 ad Agrigento, i poliziotti della sezione Volanti della Questura trovarono 30 chili di hashish nei pressi dell’ex eliporto a San Leone.

Una sequela, insomma, di ritrovamenti di carichi di sostanza stupefacente, anche di ingente valore, finiti sulle spiagge siciliane. A chi fossero diretti, come e perché siano arrivati sulla spiaggia, su quali mezzi e rotte viaggiassero ancora, restano interrogativi a cui dare risposte.