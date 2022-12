Messina, ricco cartellone per il Natale 2022. Il 29 dicembre concerto dei Negramaro in piazza Duomo

Ricco cartellone natalizio per la Città dello Stretto. A presentarlo questa mattina in conferenza stampa la giunta municipale al completo e il sindaco Federico Basile.

Eventi clou nella centralissima piazza Duomo il concerto dei Negramaro previsto 29 dicembre e quello di Alberto Urso per il 4 gennaio. Ad aprire le manifestazioni sarà però la Tosca in scena al Teatro Vittorio Emanuele il giorno dell’Immacolata alle 21.

«Partiremo l’8 dicembre, con l’illuminazione degli alberi di Natale. Andremo insieme, come negli anni passati, da piazza Cairoli a piazza Municipio, passando per la Stazione.” ha detto il sindaco Federico Basile “Tutto questo è reso possibile dal progetto “Messina Città della Musica e degli Eventi”

In programma anche mercatini, mostre, esibizioni e laboratori. Cuore pulsante delle manifestazioni natalizie la grande isola pedonale che da piazza Duomo, passando per viale San Martino arriverà fino a via Santa Cecilia. Ma ci saranno eventi anche nei villaggi della cittadina, coinvolgendo così le periferie.

Ecco l’elenco delle manifestazioni:

8 dicembre, ore 21.00: Tosca con Appunti Musicali dal Mondo – Concerto “Speciale Natale” (Teatro Vittorio Emanuele);

18 dicembre, ore 21,00: Matthew Lee In Tour a Piazza Duomo;

21 dicembre, ore 20.30: “Cum Jubilo” Echi Di Rinascita E Di Alleanza: Concerto Di Natale Per Messina alla Cattedrale Duomo;

22 dicembre, ore 21.00: Festival Viene Natale (M. Venuti, I. Segreto, L. Analfino, T. Canto,

Madonia) a piazza Duomo;

23 dicembre, ore 21.00: Festival Viene Natale (Shakalab, Babil On Suite. Picciotto, M. Incudine) a Piazza Duomo;

25 dicembre, ore 21.00: Nate Martin & Sign Gospel Soul Rnb Chicago Il European Tour a Piazza Duomo;

29 dicembre, ore 21.00 : Negramaro a piazza Duomo;

31 dicembre, ore 21.00: Festa Di Capodanno In Piazza Duomo con l’orchestra Italiana Di Renzo Arbore, Special Dj Set Feat. Gianluca Rando;

4 gennaio, ore 21.00: concerto di Alberto Urso a piazza Duomo.