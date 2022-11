Piraino, danni da erosione. Crolla un tratto di strada che costeggia la spiaggia di “Calanovella mare”

La conta dei danni da erosione costiera si fa sempre più consistente e salata, anche a Piraino. Dopo i cedimenti segnalati lo scorso marzo, un tratto della strada comunale che costeggia la spiaggia di Calanovella Mare è letteralmente crollato, a seguito delle mareggiate dei giorni scorsi e a causa di un fenomeno di sifonamento, attenzionato da tempo.

Nel tratto si sono registrati danni alla condotta fognaria e al momento risulta esposto anche un cavo di passaggio di fibra ottica.

Sempre più pesanti i disagi per i cittadini che da quel tratto di strada – interdetto al passaggio delle auto – accedono alle loro abitazioni estive, ma anche per due strutture alberghiere situate in quell’area.