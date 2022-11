Milazzo – “DogToilet” per mantenere pulita la città

Mantenere pulita e ordinata la città sono tra le priorità dell’amministrazione comunale di Milazzo. In questi giorni, tra i vari cantieri aperti, si stanno installando le “dog toilet”, sia al centro che in periferia, per sensibilizzare gli amici a quattro zampe a raccogliere i bisognini.

Le nuove colonnine contengono anche i sacchetti per lo smaltimento delle deiezioni canine. Il Sindaco Pippo Midili, grande amante dei cani, è consapevole che serviranno controlli e multe per chi non pulirà i bisogni dei propri animali.

Le “Dog Toilet” sono installate, i sacchetti pronti all’uso, ma adesso servono dei buoni cittadini che ogni qualvolta che il proprio cane farà i suoi bisognini, li raccoglieranno e puliranno la parte sporcata, anche perché chi ama davvero gli animali ama anche il proprio territorio. Eloquente la frase scritta sulla “Dog Toilet”: “Se non ti piace raccoglierla, pensa a chi la pesta”.

A Milazzo sono installati anche i contenitori per gli indumenti usati, anche

in questo caso, cari cittadini, fatene buon uso e se sono pieni aspettate

che vengano svuotati.