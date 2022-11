Torrenova, lotta alla violenza contro le donne. Il “noi no!” degli alunni della scuola cittadina

Informazione e sensibilizzazione: questi gli obiettivi dell’incontro svoltosi oggi nell’aula consiliare, arricchito dalla condivisione dei lavori dei ragazzi di terza media dell’Istituto Comprensivo che hanno regalato forti emozioni.

Appassionati e coinvolgenti gli interventi della dott.ssa Maria Grazia Giorgianni, pedagogista e rappresentante del Centro Antiviolenza Pink Project, e della dott.ssa Eleonora Mangano, psicologa scolastica, che hanno saputo catturare l’attenzione dei ragazzi. Dopo la presentazione dei lavori svolti a cura della Prof.ssa Carmen Maugeri e della prof. Anna Maria Bianco, i ragazzi hanno espresso le proprie riflessioni attraverso la rappresentazione di testimonianze e la lettura di brani.



Un momento fortemente voluto dall’ amministrazione comunale per confermare e collaudare la sinergia tra scuola, comune e famiglie quale strategia fondamentale per un sano percorso di crescita dei nostri ragazzi.

L’amministrazione, inaugurando un percorso da seguire in occasione del 25 novembre di ogni anno, ha manifestato la volontà di focalizzare l’attenzione su donne siciliane che si sono distinte per essersi ribellate con coraggio e determinazione a qualunque forma di sopruso o violenza.

Quest’anno, la Giornata è stata dedicata a Franca Viola, simbolo di ribellione alla violenza tanto da essere stata insignita al Quirinale dell’onorificenza di Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana “Per il coraggioso gesto di rifiuto del matrimonio riparatore che ha segnato una tappa fondamentale nella storia dell’emancipazione delle donne nel nostro Paese”.