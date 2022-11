Santo Stefano di Camastra – Minaccia i Carabinieri con un coltello, arrestato

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Santo Stefano di Camastra hanno intensificato la vigilanza nei comuni di Cesarò, San Teodoro e San Fratello, predisponendo mirati controlli volti a contrastare reati in genere soprattutto quelli di tipo predatorio e quelli connessi al traffico di sostanze stupefacenti.

Durante il servizio, i militari dell’Arma hanno arrestato un uomo, già noto alle forze dell’ordine, per resistenza e minaccia aggravata a pubblico ufficiale.

L’individuo, durante una verifica per la ricerca di armi e droghe effettuata presso il suo domicilio, ha opposto resistenza minacciando i militari con un coltello da cucina.

Una volta disarmato, il soggetto è stato condotto in caserma in stato di arresto; un altro uomo è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per porto d’armi e oggetti atti ad offendere e due persone sono state deferite in materia di reati ambientali, per aver realizzato due discariche abusive a cielo aperto. Infine una persona è stata deferita, in stato di libertà, per violazioni alle norme edilizie.

Particolare attenzione è stata posta ai controlli alla circolazione stradale, con la predisposizione di posti di controllo anche nelle ore notturne, all’esito dei quali i Carabinieri hanno contestato oltre 30 violazioni al Codice della Strada, sottoposto a fermo amministrativo due veicoli e controllato più di 90 veicoli ed oltre 110 persone.