Sarà della partita per le prossime amministrative di Sant’Agata Militello il presidente del Parco dei Nebrodi Domenico Barbuzza? Si inserirà anche lui, dunque, nella campagna elettorale del 2023?

Al momento si fanno già alcuni nomi, addirittura si parla già di blocchi, qualcuno dovrebbe confermare, altre invece sono solo voci. Se Barbuzza dovesse decidere di essere in competizione per la carica di sindaco, per lui sarebbe un ritorno sugli scranni di Palazzo Faraci.