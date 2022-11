Capo d’Orlando – Continuano i problemi per i cittadini di San Gregorio, chiusa l’ex SS 113 in zona Bagnoli

Continuano le problematiche per gli abitanti del Borgo di San Gregorio, a Capo d’Orlando. Dopo la chiusura della S.P. 147, la strada più semplice da percorrere per arrivare al borgo dal centro orlandino, la cui riapertura si spera dovrebbe avvenire entro l’anno, adesso è stata disposta anche quella dell’ex SS 113, nel tratto compreso tra l’innesto dei viadotto Milio, fino all’incrocio con la SP 147 in zona Bagnoli.

La chiusura si è resa necessaria per consentire il completamento dei lavori alla rete fognaria di San Gregorio.

L’ordinanza, firmata dal comandante della Polizia Municipale di Capo d’Orlando, Maria Teresa Castano, avrà validità da domani, 5 novembre, fino al completamento dei lavori, che potrebbero durare 6/7 giorni.

Per raggiungere il centro di Capo d’Orlando dal borgo sarà necessario dunque arrivare fino a Testa di Monaco, per poi immettersi sulla SS113. Viceversa si potrà raggiungere il borgo o transitando sulla SS113 fino a Testa di Monaco, o imboccare la vecchia SS 113 fino all’innesto sulla SP147 nei pressi de “La Tartaruga”.