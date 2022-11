Maxi processo “Nebrodi”: 90 le condanne in primo grado – I NOMI

Si è concluso nella tarda serata di ieri il processo di primo grado sulla cosiddetta “Mafia dei Pascoli”. Il collegio giudicante del tribunale di Patti, presidente Scavuzzo, a latere Vona e La Spada, ha pronunciato la sentenza del maxiprocesso Nebrodi sulle truffe agricole all’Unione Europea intorno alle 23.00. Alla sbarra 101 imputati: 90 le condanne per un totale di 600 anni di carcere e 11 le assoluzioni

il maxiprocesso scaturisce dall’operazione del 15 gennaio 2020 denominata “Nebrodi” con 94 arresti e il sequestro di 151 aziende agricole per mafia, una delle più vaste operazioni antimafia eseguite in Sicilia e la più imponente, sul versante dei Fondi Europei dell’Agricoltura in mano alle mafie, mai eseguita in Italia e all’Estero.

La Procura aveva chiesto pesanti condanne lo luglio scorso per un totale di 1045 anni di carcere e 30 milioni di euro di confische. Le pene più dure sono nei confronti di Salvatore Faranda (30 anni), Sebastiano Bontempo detto “Biondinu” (25 anni e 7 mesi) e Sebastiano Conti Mica detto “Belloccio” (23 anni e 6 mesi). Tra gli altri, dimezzata la pena chiesta per l’ex sindaco di Tortorici Emanuele Galati Sardo, che è stato condannato a 6 anni e due mesi di reclusione, contro i 12 e 9 mesi richiesti dall’accusa.

Disposte confisca per oltre 4 milioni di euro.

Queste le condanne in primo grado

AGOSTINO Ninone Pasqualino – 13 anni e 4 mesi di reclusione;

ARCODIA Laura – 2 ani e 2 mesi;

ARMELI Sebastiano – 7 anni e 4 mesi