Acqua, viabilità, il fiume, aiuti agli operatori economici. Questi alcuni spunti programmatici del candidato a sindaco di Tortorici Franco Franchina. Con un passato di calciatore di ottimo livello e con la voglia di mettersi in gioco, Franchina ha spiegato il motivo per cui è voluto essere della partita per la carica più importante del centro oricense.