Un incidente stradale si è verificato questa sera a Barcellona Pozzo di Gotto, sulla via Statale Sant’Antonio.

A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, un’auto e uno scooter di grossa cilindrata. Ad avere la peggio l’uomo alla guida della moto, rimasto ferito a causa dell’impatto e trasportato in ambulanza all’ospedale Fogliani di Milazzo. Sul posto per i rilievi la Polizia di Stato.