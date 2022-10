Patti: flora, fauna e minerali, mostra naturalistica a Palazzo Baratta

Il consorzio intercomunale Tindari-Nebrodi di Patti ospiterà da domani 18 ottobre nella sede di Palazzo Baratta una mostra naturalistica con foto e reperti di flora, fauna e minerali.

L’iniziativa nasce da una proposta di Elisa Mosca, alla presidenza dell’associazione “Progetto Futuro Migliore” che potrà raccontare le meraviglie del territorio ai ragazzi delle scuole e agli appassionati.

Dalle 9.00 del mattino, nei giorni 18, 20, 24, 25 e 28 ottobre, saranno tenute delle lezioni didattico divulgative a cura dello staff della “PFM” rivolte agli alunni di istituti scolastici di diverso ordine e grado dei paesi appartenenti al consorzio.

Sarà un’occasione per ammirare reperti rari, come le piume del falco pecchiaolo, scoprire le innumerevoli attività escursionistiche proposte dall’associazione, in una sorta di lezione laboratorio accattivante.

La mostra non è riservata solo agli alunni ma aperta a tutti e gratuita, sarà un’occasione per scoprire le bellezze paesaggistiche del territorio e per sensibilizzare tutti verso il rispetto per la natura che se non rispettata dall’uomo si scatena con effetti devastanti di drammatica attualità.