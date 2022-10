Barcellona Pozzo di Gotto – Tentano furto in abitazione, arrestati 4 extracomunitari

Nelle prime ore di ieri mattina, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto hanno arrestato, in flagranza di reato, quattro cittadini extracomunitari, per violazione di domicilio.

È stata una segnalazione di un privato cittadino, pervenuta al numero unico di pronto intervento 112 NUE, a segnalare la presenza di quattro soggetti in una casa, in quel momento non abitata, ubicata in Barcellona Pozzo di Gotto. L’intervento dei militari dell’Arma ha consentito di bloccare 4 cittadini extracomunitari i quali, approfittando dell’assenza di proprietari che si trovavano fuori Regione, dopo aver forzato la serratura della porta d’ingresso, si introducevano abusivamente all’interno dell’abitazione.

Pertanto i quattro cittadini stranieri sono stati arrestati, in flagranza di reato, per violazione di domicilio. Condotti in caserma per gli accertamenti, sono stati sottoposti alla perquisizione personale, dove uno dei quattro è stato trovato in possesso di grimaldelli verosimilmente utilizzati per lo scasso che sono stati sequestrati dai Carabinieri.