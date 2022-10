Barcellona PG, all’Istituto Copernico un incontro formativo sul “Metaverso”

Si è svolto il 29 settembre in aula magna dell’istituto Copernico di Barcellona P.G., l’evento “Metaverso: Lo spazio del futuro”, un incontro formativo informatico, a cura dell’azienda Aqua Consulting.

Per entrare nel mondo del Metaverso è indispensabile un visore, avventurandosi in una seconda dimensione che si avvicina al mondo reale. E’ una nuova realtà tecnologica che si trova applicata in vari ambiti della vita quotidiana. Si tratta di uno spazio virtuale in cui muoversi liberamente, senza limiti fisici. Un tipo di tecnologia con la quale le aziende pubbliche e private dovranno confrontarsi per rimanere aggiornate e in linea con le richieste del mercato e le necessità dei cittadini. Consapevoli che la scuola non può che proiettati al futuro, applicando alle varie discipline studiate, anche le nuove tecnologie.

Ad aprire l’incontro è stata la Dirigente Prof.ssa Angelina Benvegna, a portare i saluti istituzionali è stato presente il Vicesindaco Santi Calderone, a introdurre la tematica il prof Giuseppe Torre, nonché coordinatore del Dipartimento Informatico, era presente anche l’amministrazione delegato Nino Lo Schiavo, a dimostrare l’Hardware l’ing. Callisto Salvatore, e infine la dimostrazione a dura dell’ing. Luigi Zambelletti.

L’incontro si è reso possibile grazie alla preziosa collaborazione dell’amministratore Basilio Parmaliana e della prof.ssa Nunzia Parisi. Infine l’evento si è concluso con la prova di testare l’Oculus da parte degli studenti presenti, immergendosi nel mondo del Metaverso. E’ stato donato da parte dell’Aqua Consuling un Oculus, per attività di ricerca-azione sulla realtà aumentata.

Angela Serena Lo Conti