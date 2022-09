Capo d’Orlando: le potenzialità della Bte

Le strutture extralberghiere sono state e sono tra le più gettonate ed è strategico insistere in questo settore che trova straordinario gradimento tra turisti e visitatori. Dai monti al mare, con tante strutture sul territorio, in un periodo in cui del Covid si parla sempre meno, sono fioccate le prenotazioni. Ecco perché da un lato, per gli operatori economici, è necessario migliorare l’offerta e dunque la qualità delle strutture e la quantità dei servizi offerti, dall’altro i comuni devono incentivare questo settore, migliorando il paese, all’insegna della cultura, della storia e dell’enogastronomia. Saranno questi alcuni temi della Bte che torna a Capo d’Orlando per il secondo anno consecutivo, nella location del porto turistico, la BTE, giunta alla sua sesta edizione, dal 30 settembre al 2 ottobre.