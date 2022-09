Barcellona Pozzo di Gotto – Si ritorna tra i banchi di scuola senza mascherina

Mancano pochi giorni al suono della campana per l’anno scolastico 2022/23 in Sicilia. Si ritorna tra i banchi senza obbligo di distanziamento e mascherine. Ci sono delle novità importanti rispetto all’inizio dell’anno scorso.

Quest’anno è raccomandato l’uso della mascherina e delle protezioni individuali per personale e alunni fragili. Non sarà possibile accedere ai locali scolastici in comparsa di sintomi riconducibili al Covid-19, temperatura corporea superiore a 37,5°C e positività al test SARS-CoV2.

Addio alla DID, gli alunni positivi non possono più seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata. Quest’anno si potranno nuovamente usufruire anche i laboratori.

Ai nostri microfoni la preside dell’istituto Copernico di Barcellona Pozzo di Gotto, Angelina Benvegna, che conclude l’intervista con un messaggio di inizio anno scolastico, raccomandando a tutti i ragazzi di impegnarsi per costruirsi il loro futuro e di essere dei sognatori, perché sono loro il futuro della società.

Angela Serena Lo Conti