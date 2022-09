“Flower Parade” un successo travolgente nel weekend a Terme Vigliatore

Un enorme successo ottenuto nel weekend dalla Sfilata dei Fiori “Flower Parade” di Terme Vigliatore, un travolgente consenso andato ben oltre i confini regionali, che premia l’idea portata avanti nel corso di mesi dal gruppo “Ora per Terme Vigliatore”.

Il 3 e 4 Settembre le strade della Piazza Municipio si sono animate con sfilate, musica e spettacoli. Alla grande festa dei fiori hanno potuto prendere parte tutti i partecipanti. Difatti si è potuto sfilare per le vie del centro, a piedi, in moto, in bicicletta, in macchina, accompagnati dal proprio cane o solamente indossando un fiore.

La novità dell’anno è stata, una mostra mercato e fiera espositiva, con la partecipazione di oltre 20 stand con professionisti del settore provenienti da ogni parte d’Italia.

Al grande evento, non poteva non mancare, l’11esima edizione del concorso Miss e Mister Star Gold, con la partecipazione di ben 43 concorrenti, provenienti da tutta Italia. Ogni bimbo/a ha potuto sfilare con un abito elegante a tema fiorito.

La volontà degli organizzatori è quella di dare un contributo di vitalità a Terme Vigliatore esaltando le essenze e i prodotti locali, ossia i frutti di agrumi, di olivo, ginestre fino alle apprezzate e variopinte piante prodotte nei numerosi vivai del nostro territorio, che negli anni hanno caratterizzato fortemente il Comune costituendo un notevole riferimento anche sul piano turistico. La serata di domenica si è conclusa con il botto dei giochi pirotecnici e l’enorme torta fiorita.

Angela Serena Lo Conti