Torrenova, incendio in un box. Morto un 58enne

Un 58enne, Bruno Barbagiovanni, è stato trovato morto nel box in lamiera situato nel retro della sua abitazione in via delle Rose a Torrenova, nel quale è divampato un incendio. L’uomo è stato trovato privo di vita e parzialmente carbonizzato all’interno della piccola rimessa, dove intorno alle 23:30 è scoppiato il rogo. A lanciare l’allarme sembra siano stati i vicini.

A domare le fiamme sono stati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sant’Agata di Militello, intervenuti sul posto, ma una volta entrati all’interno del magazzino, la macabra scoperta: l’uomo giaceva a terra privo di vita. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118 giunti con un’ambulanza. L’uomo, originario di Tortorici, viveva da tempo a Torrenova da solo.

Sul posto i Carabinieri del NORM della compagnia di Sant’Agata di Militello e della stazione santagatese, il medico legale e il PM di turno. I rilievi sono andati avanti fino alle prime luci dell’alba. La salma è stata trasferita al Policlinico di Messina a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sulle cause dell’incendio e per ricostruire l’accaduto sono in corso indagini.