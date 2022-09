Miss Italia 2022, la 23enne orlandina Annamaria La Rosa concorrerà alle pre-finali

Legata al concorso di bellezza Miss Italia 2022, si è svolta ad Avola l’elezione di Miss Sicilia e si è completato il roster delle pre-finaliste alle nazionali.

La finalissima regionale, condotta da Giada Rumè ( che vinse il titolo nella scorsa edizione) e Antonello Consiglio, è stata vinta dalla catanese Giulia Vitaliti, 23enne di San Giovanni la Punta. La candidata catanese, che ha sbaragliato le altre concorrenti siciliane, si è aggiudicata la corona di Miss Sicilia 2022 dopo aver conquistato il titolo di Miss Miluna Sicilia.

Giulia Vitaliti ha guadagnato così l’ammissione alla fase nazionale di Miss Italia. Occhi chiari, bellissima e super sportiva: gioca a pallavolo con la Alus di Mascalucia ma studia per diventare criminologa. E’ diventata una notissima tiktoker con oltre 1,6 milioni di follower, famosa soprattutto per i suoi “POV” (point of view) in cui recita differenti ruoli, tra cui la celebre Harley Quinn in cui la neomiss ama trasformarsi. Il suo sogno, in effetti, è diventare attrice.

Anche il lotto delle pre-finaliste siciliane è stato concluso: sono 11 le ragazze che proveranno ad accedere alla finale nazionale, tra cui la 23enne orlandina Annamaria La Rosa, Miss Sorriso Sicilia 2022 che ha così commentato il traguardo sui suoi profili social: “Grazie a tutte le bellissime persone che ho avuto l’opportunità di conoscere in questo percorso ma che soprattutto rendono tutto questo possibile in modo impeccabile.”

Annamaria frequenta l’università alla Sapienza di Roma e studia cinema perché sogna anche lei di entrare nel mondo dello spettacolo, ma privilegia la figura della regista e sceneggiatrice. Il concorso di Miss Italia potrebbe diventare il suo trampolino di lancio.

Ecco le altre prefinaliste siciliane:

Laura Torre, 19 anni, di Falcone (Me), Miss Givova Sicilia

Alice Carbonaro, 21 anni, di Messina, Miss Isola del sole

Gloria Calapaj, 21 anni, di Messina, Miss Social Sicilia

Chiara Benigno, 18 anni, di Palermo, Miss Miluna Sicilia

Gloria Taormina, 18 anni, di Catania, Miss Rocchetta Bellezza Sicilia

Anastasia Pellegrino, 21 anni, di Santa Margherita Belice (Ag), Miss Kissimo Biancaluna Sicilia

Meny Sorbello, 22 anni, di Zafferana Etnea (Ct), Miss Eleganza Sicilia

Lucrezia Di Matteo, 28 anni, di Ragusa, Miss Barocco

Anita Lucenti, 19 anni, Modica, Miss Cinema Sicilia