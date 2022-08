Vacanza relax a Capo d’Orlando per Ultimo

Il giovane cantautore romano Ultimo, pseudonimo di Niccolò Moriconi, ha scelto la Sicilia per trascorrere qualche giorno di relax dopo le fatiche del tour estivo.

Il cantante soggiorna da qualche giorno a Capo d’Orlando con gli amici. Sabato 20 agosto ha cenato in un locale del porto turistico Marina di Capo d’Orlando.

Ultimo ha pubblicato su instagram una storia dal panorama inconfondibile: le isole Eolie sulle sfondo e davanti a lui una granita e una vaschetta di panna condivisa con gli amici, in cui “immerge” la tipica brioche siciliana col “tuppo”. Il suo tour negli stadi 2022 è terminato, per cui Ultimo non poteva non scegliere la bella Sicilia per godersi questi giorni di relax, a cui magari ispirarsi per le sue prossime canzoni.