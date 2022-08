Sant’Agata Militello, auto contro un muro. Tre feriti

Violento impatto contro un muro, per una Fiat 500, intorno alle 8:00 di questa mattina, sulla SS 113, in contrada Torrecandele, nel territorio comunale di Sant’Agata Militello.

Da accertare la dinamica dell’incidente autonomo. Pare che l’auto viaggiasse in direzione Messina, quando nei pressi di un incrocio, avrebbe sbandato, andando a sbattere violentemente contro il muretto di un’abitazione privata., per poi finire al centro della carreggiata. Lo schianto ha richiamato i residenti che hanno allertato i soccorsi. A bordo dell’auto 3 giovani, estratti dalla Fiat 500 dai Vigili del Fuoco di Sant’Agata di Militello. I giovani sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasferiti in ospedale.

Sul posto gli agenti della polizia locale e i carabinieri della sezione radiomobile di Sant’Agata di Militello, per i rilievi. Il tratto è stato interdetto al transito delle vetture.

* Notizia in aggiornamento