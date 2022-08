Incidente stradale autonomo sulla autostrada A20. Nei pressi dello svincolo di Rometta, in direzione Palermo, la persona alla guida dell’auto avrebbe perso il controllo del mezzo, per cause ancora in corso di accertamento, andando a sbattere contro il guardrail.

Sul posto la polizia stradale di Boccetta e i sanitari del 118: il bilancio è di un ferito, che è stato trasportato in ospedale. La viabilità ha ripreso il suo corso normalmente.