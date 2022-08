Un ragazzo è caduto accidentalmente sulla griglia del pontile di Patti Marina ed è rimasto incastrato con un piede. È accaduto poco fa nella frazione marina che pullula di bagnanti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Patti, i carabinieri e un’ambulanza. Il giovane è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Non sembra abbia riportato conseguenze gravi.