Gioiosa Marea – Revocata ordinanza di divieto di balneazione

La spiaggia di Gioiosa Marea è pienamente fruibile da residenti e turisti. E’ stata infatti revocata l’ordinanza con cui era stato disposto il divieto di balneazione in un tratto di litorale a scopo preventivo a causa di uno sversamento. Il guasto all’impianto è stato riparato e l’area bonificata.

Lo stesso personale dell’Asp di Messina che ha effettuato un sopralluogo a seguito della segnalazione della polizia municipale, non ha rilevato fuoriuscita di reflui. “Il divieto di balneazione è scattato a scopo precauzionale in quanto non c’è stato sversamento di liquami in mare così come riscontrato dall’Asp – commenta il sindaco Giusi La Galia. Siamo intervenuti con tempestività per ripristinare la piena funzionalità dell’impianto, bonificare l’area interessata e riconsegnare la spiaggia alla piena fruizione dei bagnanti”.