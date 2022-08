Dopo tanti anni, vedono finalmente la luce della conclusione i lavori di ristrutturazione del Palazzo Municipale di Gioiosa Marea. La Giunta Regionale ha inserito nell’elenco degli interventi da finanziare il progetto di recupero e ampliamento del palazzo di Piazza Cavour per un importo di 307mila euro. In particolare, l’ultima trance di lavori riguarda l’installazione di impianti di condizionamento e i residui interventi necessari per giungere alla fruibilità definitiva del municipio.