Gal Nebrodi Plus: finanziati progetti a venti aziende dei Nebrodi

Ossigeno per aziende e strutture ricettive, agriturismi, B&B, progetti per itinerari naturalistici; in questo momento di crisi e di prostrazione, sono davvero oro colato i venti decreti che il Gal Nebrodi Plus ha consegnato ad altrettante aziende: 20 progetti, 20 cantieri per un importo di oltre due milioni di euro per i comuni del Gal Nebrodi Plus. L’ente ha riconfermato di essere soggetto intermedio attivo in grado di attivare spesa significativa sul territorio con professionalità, competenza, velocità ed efficacia. Sommando questi decreti ai precedenti e al Bonus Sicilia, il Gal è riuscito a finanziare 287 aziende dei Nebrodi.