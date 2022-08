Acquedolci, targa di ringraziamento per il luogotenente dei carabinieri Salvatore Porracciolo

Una targa per salutare e ringraziare il luogotenente Salvatore Porracciolo, che lascia il comando della stazione carabinieri di Acquedolci, per assumere un altro incarico.

A consegnarla il primo cittadino Alvaro Riolo, ieri, 09 agosto, nell’aula consiliare del comune tirrenico, nel corso della cerimonia di premiazione degli studenti più meritevoli e alla presenza del presidente della Regione Nello Musumeci e delle altre autorità civili e militari. L’amministrazione comunale ha voluto così dare al sottufficiale riconoscimento per aver svolto, nel corso dei 18 anni di permanenza ad Acquedolci, il proprio servizio “con eccellenza, professionalità, ma soprattutto con umanità”, come ha sottolineato nel corso della consegna il sindaco, qualità espresse sia nello svolgimento delle attività di controllo del territorio e repressione, che nel rapporto con la cittadinanza e nella collaborazione istituzionale con l’amministrazione comunale. Un record di permanenza, quello raggiunto dal luogotenente Porracciolo che, come ha spiegato il sindaco Riolo, difficilmente potrà essere eguagliato in futuro da altri suoi colleghi, viste le nuove regole dell’Arma sulla durata massima degli incarichi.

“Esperienza professionale ed umana per me positiva” ha detto il luogotenente, che ha ringraziato l’amministrazione comunale, i suoi collaboratori e la sua famiglia, rivolgendosi poi ai giovani studenti, incontrati spesso anche a scuola ed incoraggiandoli a portare nel proprio cuore il pensiero della legalità. Salvatore Porracciolo, 49 anni, si è arruolato nel 1992 come allievo carabiniere, svolgendo poi la sua attività in Aspromonte. E’ passato al grado di sottufficiale, dopo aver frequentato apposito corso, nel 1996 ed è stato trasferito a Roma presso la stazione Roma Tirburtino III e poi al comando provinciale di Roma, sezione operazioni e logistica. Dal 2000 è tornato in Sicilia, prima alla guida della stazione carabinieri di Pettineo e poi, da agosto 2004 al comando di quella di Acquedolci, fino a ieri. Laurea magistrale in giurisprudenza, sposato e con due figli, oggi con il grado di luogotenente e tanti riconoscimenti ad arricchire il suo curriculum, Porracciolo conclude l’esperienza acquedolcese e si appresta ad assumere un altro prestigioso incarico al nucleo comando della compagnia di Sant’Agata di Militello.