Santa Lucia del Mela: Premio Arf Spettacoli per la cultura alla Dott.ssa Donatella Manna

Nella suggestiva piazza Milite Ignoto di Santa Lucia del Mela, davanti a un numeroso pubblico si è svolta “La Corrida – dilettanti allo sbaraglio”.

Durante la divertente serata, colorata anche con i dipinti del maestro Giovanni Gulletta, è stata premiata la luciese Donatella Manna, membro della giuria, Dott. ssa in Scienze dell’Educazione, Scrittrice e Poetessa, collaboratrice di “Momenti in TV” figlia orgogliosa della Valle del Mela.

Molto commossa davanti alla sua gente la Dott.ssa Donatella Manna mentre riceveva dalle mani dell’assessore Benedetto Merulla il prestigioso riconoscimento, premiata per come si è distinta nel tempo a divulgare con la passione, che la contraddistingue da sempre nel territorio e oltre, la “Cultura”.