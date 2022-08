Covid, le linee guida di prevenzione per il rientro a scuola

Scuola e Covid-19: sono state diffuse dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss) le regole per il ritorno in aula dopo le vacanze estive. Le misure per l’anno scolastico 2022-23 mirano ad adeguate misure di prevenzione e attivazione in caso di diffusione dei contagi.

Quali sono dunque le regole previste dal documento scritto in collaborazione con i ministeri della Salute e dell’Istruzione, con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome?

Le mascherine Ffp2 dovranno essere indossate solo da soggetti fragili (personale e studenti). Obbligatori igiene delle mani, sanificazioni dei locali periodiche o straordinarie e ricambi d’aria frequenti in presenza di uno o più casi confermati di Covid.

La permanenza a scuola per chi è senza sintomi o febbre è possibile anche senza test diagnostico.

Il documento prevede anche ulteriori misure di prevenzione, in base all’andamento del quadro epidemiologico nazionale con una crescita dei contagi. Tra queste ci sono:

Il distanziamento di almeno 1m, nei casi in cui le condizioni strutturali della scuola lo permettano, per evitare aggregazioni. Oppure ancora la somministrazione dei pasti nelle mense grazie a un metodo di turnazione e il consumo delle merende stando al banco.

Le misure restano identiche. Ecco perché polemizzano le associazioni dei dirigenti scolastici, secondo cui le regole sono troppo generiche, non tutelerebbero i bambini sotto i 6 anni e in cui mancano le indicazioni sul trasporto pubblico. Anche la questione del ricambio d’aria è un problema. La soluzione ideale sarebbe installare degli impianti appositi ma la maggior parte delle scuole non dispongono di fondi specifici per farlo.