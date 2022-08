Falcone: In scena “La fioritura dei valori” un messaggio per vivere bene e migliorarsi.

Il centro di formazione Contact Evolution presenta lo spettacolo “La fioritura dei valori” nato da un idea dei maestri Giuseppe e Giovanna Colicchia.

L’evento, patrocinato dall’amministrazione comunale e dalla Falcone eventi, si svolgerà nella centralissima piazza Romeo di Falcone martedì 9 agosto alle ore 21:15.

Il centro di danza sportiva, promuove una nuova metodologia di studio e di crescita sia nel settore amatoriale che in quello agonistico, volto soprattutto al benessere psico-fisico ed emotivo.

Attraverso il movimento e la musica la scuola si è resa conto quanto sia fondamentale costruire strutture emotive e psicologiche altamente funzionali, questo al fine di far esprimere a tutti coloro che decidono di farne parte, il loro massimo potenziale, superando difficoltà sia a livello fisico che introspettivo.

E’ importante seguire con cura di tutti coloro che iniziano a ballare, amatori e professionisti, di ogni fascia di età dal bimbo di 3 anni sino ad arrivare agli anziani.

Una metodologia che ha portato i suoi frutti visti i risultati ottenuti negli anni dalla scuola in Italia e all’estero.

Lo spettacolo “LA FIORITURA DEI VALORI” ha come obiettivo quello di sensibilizzare, attraverso l’arte della danza e del canto, tutta la popolazione, sull’importanza di sviluppare il potenziale umano attraverso i nostri valori che ci accompagnano per tutta la vita.

Il tema racchiude il senso di unione, famiglia e collaborazione, tutto in nome di quei valori che con congruenza seguiamo nella nostra vita.

Non mancheranno gli ospiti: l’accademia di Canto Artist Accademy diretta da Alessia Fiumene e la Dance Queen di Luana Buemi scuola di danza sportiva di altissimo spessore.

Infine il direttore artistico e coach Colicchia Giuseppe ha organizzato

“1° Meeting regionale sulla crescita personale – Trasforma la tua vita” che si terrà nell’aula consiliare del comune di Falcone giorno 28 agosto 2022 con l’obbiettivo finale di dare la possibilità a tutti di migliorarsi e di esprimere la migliore versione di ogni persona.