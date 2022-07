“Gioiosa Gustosa”, una tre giorni tra cibo, divertimento e musica. Dal 29 al 31 luglio

Leccornie per tutti i desideri e per tutte le fasce di età stanno per arrivare a Gioiosa Marea e consolidare un successo che va avanti da otto edizione e si dirige verso la nona.

“Gioiosa Gustosa” vi trasmetterà, da domani fino alla fine del mese quindi con tre giornate intense (29 – 30 – 31 luglio), tutte le emozioni dei sapori facendo assaggiare i prodotti della terra degli imprenditori prestigiosi della Sicilia.

La manifestazione avrà luogo nel comune turistico Gioiosa Marea che impreziosisce il litorale tirrenico del messinese, in mezzo al suo circuito urbano e storico, a partire da domani, tutte le sere dalle ore 19 alle 24.

Cosa aspettarsi da questa IX Edizione? Le specialità dell’arte culinaria in rappresentanza di tutta la regione. Ma si vuole dare un valore aggiunto allo “Street Food” e alle materie prime già sotto l’ala osservatrice ed attenta di Slow Food.

Gli eventi enogastronomici sono rivolti a tutti coloro che amano il territorio e che non vogliono perdersi un’alternativa alla serata nel lido estivo. A creare e sostenere questo bel contenitore è l’Associazione “Gioiosa Gustosa”, presieduta da Teodoro Lamonica, nonché assessore del Comune di Gioiosa Marea. Gli Enti patrocinatori sono il Comune di Gioiosa Marea e la Regione Siciliana insieme agli Assessorati all’Agricoltura e al Turismo, Sport e Spettacolo.

Le iniziative vedono la collaborazione di Cna Sicilia (con il suo portafoglio di aziende di spicco), Slow Food Valdemone e Pro Loco Gioiosa Marea. I protagonisti sono oltre cinquanta aziende che onorano il campo dell’agroalimentare e dell’artigianato e sapranno accontentare e sbalordire gli avventori con le loro storie di casa, di vita, di mestiere faticoso nei meandri di una delle più affascinanti isole del mondo.

“Gioiosa Gustosa” non è solo cibo e vino ma è anche palcoscenico itinerante di pittura e fotografia con mostre allestite ad hoc nelle arterie della località. A rendere queste forme d’arte più descrittive sarà lo specialista di beni culturali Domenico Targia – funzionario regionale ed architetto.

La Cna Agroalimentare Sicilia curerà il Convegno “Grani Antichi Siciliani” che è programmato sabato 30 luglio a partire dalle 18 in poi, a piazza Mercato e che intende dibattere sulla Filiera Pastaria e Panaria Siciliana. Previsti gli interventi dei dirigenti della Cna ed altri referenti competenti. Presenti le autorità quali il Sindaco di Gioiosa Marea Giusy La Galia e l’Assessore regionale all’Agricoltura Antonino Scilla.

A moderare insieme a Teodoro Lamonica, anche il Segretario regionale Cna Agroalimentare Sicilia Tindaro Germanelli; altri esponenti terranno le fila della discussione quali Marco Genduso di Crea Palerm, il Presidente regionale Fas (Federazione Agricola Siciliana) Francesco Calanna, il produttore Francesco Vescera, il Presidente dell’Appafre (Associazione Produttori Pasta Fresca) Fabio Fontaneto e il Responsabile Nazionale Cna Agroalimentare Gabriele Rotini.

Nella stessa giornata, si articoleranno Laboratori del Gusto e Antichi Mestieri: ore 18:30 – Laboratorio “La pasta fresca, impariamo a fare le busiate trapanesi”; ore 19“Conservazione del pesce azzurro – le sarde sotto sale”; ore 19:30,“I panari, realizzazione di cesti…”.