Torrenova, arriva il secondo bus per il trasporto degli studenti

Il comune torrenovese, guidato da Salvatore Castrovinci, si è dotato di un secondo scuolabus per il trasporto degli studenti.

L’acquisto è stato possibile grazie all’utile partecipazione all’avviso 422 con la presentazione del progetto per l’acquisto di un nuovo scuolabus. Il progetto è stato ammesso a finanziamento dall’assessorato regionale agli Enti locali attraverso una convenzione siglata con il Dipartimento Infrastrutture, mobilità e trasporti che ne ha avviato la fase istruttoria.

“Desidero ringraziare l’onorevole Bernardette Grasso per l’idea e l’impegno profuso per portare a termine questo progetto di ammodernamento dei mezzi scolastici avviato in qualità di assessore regionale. Un ringraziamento anche ai nostri uffici e in particolare al responsabile sig. Franco Palazzolo per aver curato con Il solito scrupolo e attenzione ogni singolo passaggio burocratico”. ha dichiarato il primo cittadino.

“Ad oggi vantiamo un parco auto completamente rinnovato, sicuro e moderno per i nostri piccoli studenti” aggiunge con soddisfazione il nostro sindaco.