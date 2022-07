Il plotone di Miss Reginetta fa tappa a Naso

Il plotone della bellezza firmata dalle partecipanti ai concorsi nazionali: Miss Reginetta d’Italia, Miss Reginetta Over e Talent Kids farà tappa nell’incantevole centro storico di Naso, ridente cittadina dei nebrodi che si affaccia sul mare di Capo d’Orlando.

L’evento, patrocinato dal Comune, si svolgerà venerdì 29 luglio 2022 dalle ore 21:00 nella centralissima Piazza Roma e sarà caratterizzato dalla bellezza siciliana e da vari talenti che animeranno il centro nebroideo con la loro arte.

Certa la presenza della vincitrice dello Zecchino d’Oro Greta Cacciolo, del talentuoso fisarmonicista Luca Sindoni, del cantautore Max Librere e dei campioni italiani della Dance School Sicilia diretti da Carmelo Foresti e Angelica Italiano.

La musica siciliana sarà grande protagonista con il Maestro Antonio Merulla che presenterà il suo ultimo libro dal titolo “A Santaluciota” e ci immergerà nelle tradizioni siciliane con le note dell’organetto.

Per la selezione dei tre concorsi le iscrizioni sono gratuite e aperte a tutte coloro che vogliono emozionarsi sul tappeto rosso più ambito d’Italia, per informazioni basta chiamare la segretaria Nuccia Sottile al numero di cellulare: 339 82 54 709.

Le aspiranti Miss saranno truccate dall’esperta Maria Pina Zangla.

Durante la serata spazio anche a vari riconoscimenti con l’assegnazione del “Premio Arf Spettacoli 2022”.

Saranno premiati per la musica Basilio Mignacca che ha ricevuto il premio “Golden

Classical Music Awards” di New York; per la letteratura Silvia Toscano che ha pubblicato il libro “Le favole di Silvia”; per il volontariato l’Associazione “Tempi di Recupero” per l’impegno profuso a favore della comunità e per lo sport Giulia Caliò e Ilaria Favazzi Mollica per aver ben disputato le Finali Nazionali di Rimini nella specialità Parkour.