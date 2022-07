Pace del Mela: scontro comune/Consorzio Asi di Messina, udienza il 14 settembre 2022

Si discuterà nella camera di consiglio del 14 settembre 2022 il ricorso proposto dal comune di Pace del Mela contro l’ex consorzio Asi di Messina. Così hanno deliberato i giudici della terza sezione del Tar di Catania.

Il comune, rappresentato dall’avvocato Giovanni Gulino, è opposto al consorzio Asi di Messina, rappresentato dall’avvocato Riccardo Rotigliano.

E’ stato chiesto l’annullamento della nota dell’ 8 giugno scorso con cui il commissario liquidatore del consorzio ha ritenuto di convocare il comune di Pace del Mela per il 23 giugno successivo, per gli adempimenti relativi al trasferimento in concessione d’uso al comune di Pace del Mela delle reti idriche, fognarie e di acquedotto industriale realizzati dal consorzio Asi di Messina nell’agglomerato industriale di Milazzo-Giammoro.

Altri motivi del ricorso riguardano l’annullamento, previa sospensiva, del verbale del 23 giugno con cui il commissario ha ritenuto di provvedere al trasferimento in concessione d’uso al comune di Pace del Mela delle reti idriche, fognarie e di acquedotto industriale realizzati dal Consorzio Asi di Messina nell’agglomerato industriale di Milazzo-Giammoro e dei pozzi ubicati nel territorio del comune di Pace del Mela di proprietà del Consorzio Asi di Messina nello stato di fatto in cui si trovano.

La causa, come detto, è stata rinviata alla camera di consiglio del 14 settembre 2022.