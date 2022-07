Patti: “Tindari Festival” si sposta a Tindari con Michele Placido

Dopo l’esordio di “Medea, confessioni” all’ex convento San Francesco di Patti, il “Tindari Festival” si sposta nel Teatro Antico. C’è il primo appuntamento nel suggestivo scenario tindaritano in programma venerdì 15 luglio, ore 21.00, con Michele Placido e “Placido e Pirandello”.

L’attore sarà affiancato da Armando Granato e dal chitarrista Tom Sinatra. Lo spettacolo ruoterà attorno all’opera “L’uomo dal fiore in bocca”, atto unico di Luigi Pirandello messo in scena per la prima volta nel 1922. Si tratta di uno dei testi teatrali più intensi e verticali del drammaturgo premio Nobel nel 1934.

È il dialogo che si svolge di notte al caffè di una stazione tra un uomo condannato a morte da un male incurabile e un avventore scialbo e indifferente che ha perduto il treno ed aspetta quello successivo.

Michele Placido ed i suoi accompagnatori daranno voce e suoni al dramma di Pirandello sull’incomunicabilità tra gli uomini. Una profonda analisi dell’animo umano in cui il protagonista tenta di penetrare nelle vite degli altri alla ricerca di una illusoria possibilità di poter ancora vivere.