Il Parco dei Nebrodi a lavoro per riaprire il “Parco Avventura” di Longi

Il Parco dei Nebrodi si sta attivando per riaprire quanto prima la struttura del Parco Avventura di Longi. La decisione scaturisce dalla necessità di far tornare immediatamente fruibile il sito, al momento chiuso, che rappresenta un percorso naturalistico di grande attrazione, situato nel cuore del Parco dei Nebrodi, dopo il mancato rinnovo della convenzione all’associazione Nebrodi Adventure Park, che gestisce il sito dal 2010, scaduta il 30 aprile 2022.

Lo scorso maggio, infatti, è arrivato il diniego a prorogare la convenzione, a suo tempo siglata con il comune di Longi, proprietario del suolo e il Parco dei Nebrodi, proprietario delle attrezzature, dopo che l’associazione ne aveva chiesto richiesta. Secondo quanto sostiene l’associazione Nebrodi Adventure Park, la proroga sarebbe dovuta in forza del c.d. “decreto sostegni bis”, fino a dicembre 2023. Il Parco si sarebbe espresso positivamente sulla volontà di concedere la proroga, subordinandola però all’ok del comune di Longi. Sul punto, però, non concorda il comune di Longi, che ha evidenziato l’esistenza di un contenzioso aperto tra Ente ed associazione stessa, che riguarda sia tributi comunali che non sarebbero stati pagati, sia un presunto abuso edilizio per la costruzione di un chiosco e di una tettoia non autorizzati, per i quali il comune ha emanato ordinanza di demolizione.

Per i tributi richiesti, l’associazione aveva fatto ricorso al Tar, che ha rimodulato gli importi effettivamente dovuti, ma a detta del comune gli stessi non sarebbero stati ancora pagati. Per quanto riguarda, invece, l’ordinanza di demolizione dei manufatti, l’associazione si era rivolta alle competenti sedi giudiziarie amministrative, in particolare per la tettoia, dopo aver chiesto la titolarità della struttura per avviare eventuali procedure di sanatoria. Con Ordinanza N° 00348/2021, il Tar di Catania ha respinto l’istanza di sospensiva richiesta, confermando l’Ordinanza di demolizione dei due manufatti disposta. La questione deve, quindi essere ancora trattata nel merito.

Foto dell’Associazione “Nebrodi Adventure Park”.