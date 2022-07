Palermo, dice no ad una visita fuori orario. Medico del Policlinico picchiato con calci e pugni

Aggressione ai danni di un medico che presta servizio presso il Policlinico di Palermo.

I fatti sarebbero avvenuti nel reparto di gastroenterologia del nosocomio. Secondo quanto riporta Ansa Sicilia, il medico sarebbe stato picchiato selvaggiamente da due uomini, riportando diverse fratture e una prognosi di 40 giorni.

L’aggressione sarebbe avvenuta ieri, quando una donna avrebbe chiesto di entrare in reparto fuori dall’orario previsto, per poter fare visita alla figlia ricoverata. Di fronte al rifiuto opposto dai sanitari la donna sarebbe tornata accompagnata dal fratello e dal marito, che avrebbero cominciato a picchiare con calci e pugni il medico. Uno degli aggressori, poi identificati dalla polizia, avrebbe anche lanciato una scrivania.

Non si tratta, purtroppo, del primo caso di aggressione di sanitari. Soltanto un paio di giorni fa, in un altro ospedale palermitano, si sarebbe verificata un’aggressione nei confronti di una pediatra, mentre lo scorso 21 giugno a Villa Sofia i figli di un anziano in attesa al pronto soccorso, si sarebbero scagliati contro una guardia giurata e uno di loro avrebbe dato una testata al medico di turno, fratturandogli le ossa nasali.