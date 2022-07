Capo d’Orlando – 71enne sventa furto di biciclette in un garage

Rocambolesco episodio avvenuto questa mattina a Capo d’Orlando. Come ci riferiscono agenti della Polizia Municipale, un 71enne ha sventato un furto di biciclette, all’alba di questa mattina.

Intono alle 5.30, in via Consolare Antica, nei pressi dell’ufficio di Piana, due ladri avevano tentato di appropriarsi di alcune bici, poste in un garage. Il pronto intervento del 71enne ha evitato il furto, con i ladri che, allarmati dalle urla dell’uomo, si sono dati alla fuga abbandonando le biciclette. Del fatto sono stati informati gli agenti della Polizia Municipale: vedremo se si è trattato di una bravata mal riuscita o altro.